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Красные линии Донбасса: в РФ объяснили, вмешаются ли в конфликт на Донбассе

Российские политики считают, что «Киев решает свои вопросы за счет Донбасса»

сегодня, 21:06
Автор:

Вечканова Елена

В правительстве РФ по-прежнему пытаются представить войну на Донбассе как некий "внутренний конфликт". При этом ситуация ими внимательно изучается, чтобы логично отреагировать в случае необходимости. По словам секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, пока политики не видят смысла вмешиваться в происходящее у линии разграничения, сообщают "РИА Новости".

Красные линии Донбасса: в РФ объяснили, вмешаются ли в конфликт на Донбассе

Николай Патрушев. Фото из открытых источников

Как утверждает Патрушев, украинская власть использует Донбасс и военную эскалацию как способ привлечения внимания. При этом, уверен чиновник, любые другие внутренние проблемы Киевом постоянно игнорируется.

По мнению российского политика, украинскую экономику спасают лишь кредиты, полученные у международных партнеров. Вместе с этим они еще больше обременяют финансовое положение страны. Поэтому, как считает Николай Патрушев, в правительстве Украины пытаются найти дополнительные источники доходов — к примеру, распродажа земельных участков иностранцам или же регулярная вырубка лесов.

Возвращаясь к ситуации на Донбассе, Патрушев уверяет, что в планах России нет вмешательства во "внутренние разборки" Украины. Никаких "красных линий", позволивших бы этот механизм, правительство РФ пока не проводило. Однако представитель Совета безопасности подчеркивает, что происходящее все равно находится под пристальным вниманием российского общества. И если понадобится, считает Патрушев, то необходимая реакция обязательно последует.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в России снова активизировалась дезинформационная работа против украинского государства. В последние дни на территории РФ и ОРДЛО рассказывают о якобы "циничном убийстве маленького ребенка украинскими военными". В Министерстве иностранных дел Украины подобную информацию назвали фейковой и манипулятивной. Помимо этого мы информировали, что об инциденте думают представители миссии ОБСЕ.

Также на портале можно узнать о том, кто из российских медиа-личностей предложил применить на Донбассе ядерное оружие.


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Источник: https://ria.ru/20210407/donbass-1727255413.html
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