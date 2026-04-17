Кремль боится своих: против кого начал репрессии, дошло до "самоубийств"

Российские власти усиливают давление на провоенных блогеров, опасаясь, что они могут превратиться в основу альтернативного общественного влияния. Об этом говорится в новом отчете аналитиков Института изучения войны.

Кремль.

По оценке экспертов, Кремль пытается взять под полный контроль информационное пространство, однако сталкивается с проблемой – часть так называемых "военкоров" не поддается цензуре и не интегрируется в официальную повестку. В результате против них все чаще применяются репрессивные меры.

Показательной стала ситуация вокруг российского милблогера Алексея Земцова, администратора ультранационалистического канала "Воевода вещает" и бывшего военного пилота. 15 апреля он опубликовал видео, в котором заявил, что, если запись станет публичной, "его уже не будет", намекнув на намерение покончить с собой.

В своем обращении Земцов утверждал, что подвергся преследованию со стороны военного командования за критику условий службы после перевода в штурмовое подразделение. В частности, его обвинили в дискредитации армии из-за жалоб на экипировку. При этом, по данным российских источников, по состоянию на 16 апреля он остается жив.

Ситуация вызвала резонанс в среде провоенных блогеров. Один из авторов, специализирующийся на авиационной тематике, публично поддержал Земцова и заявил, что командование системно подавляет любое инакомыслие, используя методы давления, характерные для военной среды.

Аналитики отмечают, что подобные случаи демонстрируют растущий внутренний конфликт: даже лояльные к власти информационные фигуры становятся объектами давления. В Кремле опасаются, что неконтролируемые голоса могут сформировать зачатки независимого общественного движения, способного выйти за рамки пропагандистской вертикали.

