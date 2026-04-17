Кремль боїться своїх: проти кого почав репресії, дійшло до "самогубств"

Російська влада посилює тиск на провоєнних блогерів, побоюючись, що вони можуть перетворитися на основу альтернативного суспільного впливу. Про це йдеться у новому звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

За оцінкою експертів, Кремль намагається взяти під повний контроль інформаційний простір, проте стикається з проблемою – частина так званих "воєнкорів" не піддається цензурі та не інтегрується до офіційного порядку денного. В результаті проти них дедалі частіше вживаються репресивні заходи.

Показовою стала ситуація навколо російського міліблогера Олексія Земцова, адміністратора ультранаціоналістичного каналу "Воєвода мовить" та колишнього військового пілота. 15 квітня він опублікував відео, в якому заявив, що, якщо запис стане публічним, "його вже не буде", натякнувши на намір накласти на себе руки.

У своєму зверненні Земцов стверджував, що зазнав переслідування з боку військового командування за критику умов служби після переведення до штурмового підрозділу. Зокрема, його звинуватили у дискредитації армії через скарги на екіпірування. При цьому, за даними російських джерел, станом на 16 квітня він залишається живим.

Ситуація викликала резонанс серед провоєнних блогерів. Один із авторів, який спеціалізується на авіаційній тематиці, публічно підтримав Земцова і заявив, що командування системно придушує будь-яке інакодумство, використовуючи методи тиску, характерні для військового середовища.

Аналітики зазначають, що подібні випадки демонструють зростаючий внутрішній конфлікт: навіть лояльні до влади інформаційні постаті стають об'єктами тиску. У Кремлі побоюються, що неконтрольовані голоси можуть сформувати зачатки незалежного громадського руху, здатного вийти за межі пропагандистської вертикалі.

