Кремль дал понять, на каких условиях готов закончить войну

Российское руководство продолжает демонстрировать жесткую позицию относительно возможных переговоров по завершению войны против Украины. Последние заявления высокопоставленных чиновников свидетельствуют о том, что Москва по-прежнему не готова к компромиссам и рассчитывает добиться своих целей военным путем.

Кремль. Фото: из открытых источников

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что российская армия якобы способна реализовать все поставленные задачи на поле боя. Одновременно он вновь поставил под сомнение легитимность президента Украины Владимира Зеленского и отверг возможность прямого диалога между Москвой и Киевом.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также обозначил ключевое условие Кремля для продолжения переговорного процесса. По его словам, Москва не согласится на заморозку линии фронта в нынешнем виде, даже если подобный вариант будет предложен международными посредниками.

Дополнительное внимание привлекли заявления российских чиновников о неких договоренностях между Россией и США, которые якобы были достигнуты на переговорах в 2025 году. Однако каких-либо официальных подтверждений существования подобных соглашений до сих пор не представлено.

Параллельно Кремль продолжает последовательно отстранять европейские государства от потенциального переговорного процесса. Российские представители неоднократно подчеркивали, что не рассматривают Европейский Союз в качестве полноценного посредника.

Аналитики Института изучения войны отмечают, что подобная риторика указывает на отсутствие готовности Москвы к реальному поиску компромиссного решения. Несмотря на публичные заявления о стремлении к миру, российские власти продолжают отвергать предложения, предполагающие взаимные уступки. Это свидетельствует о том, что Кремль по-прежнему связывает окончание войны исключительно с выполнением собственных политических и военных требований, которые Киев считает неприемлемыми.

Читайте также на портале "Комментарии" — Кремль в самом деле может втянуть Беларусь в войну: в США раскрыли новый сценарий Москвы.



