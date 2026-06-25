Кремль дав зрозуміти, за яких умов готовий закінчити війну

Російське керівництво продовжує демонструвати жорстку позицію щодо можливих переговорів щодо завершення війни проти України. Останні заяви високопосадовців свідчать про те, що Москва, як і раніше, не готова до компромісів і розраховує домогтися своїх цілей військовим шляхом.

Кремль. Фото: із відкритих джерел

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що російська армія нібито здатна реалізувати всі поставлені завдання на полі бою. Водночас він знову поставив під сумнів легітимність президента України Володимира Зеленського та відкинув можливість прямого діалогу між Москвою та Києвом.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров також окреслив ключову умову Кремля для продовження переговорного процесу. За його словами, Москва не погодиться на заморожування лінії фронту в нинішньому вигляді, навіть якщо такий варіант буде запропоновано міжнародними посередниками.

Додаткову увагу привернули заяви російських чиновників про якісь домовленості між Росією та США, які нібито були досягнуті на переговорах у 2025 році. Однак жодних офіційних підтверджень існування подібних угод досі не надано.

Паралельно Кремль продовжує послідовно усувати європейські держави від потенційного переговорного процесу. Російські представники неодноразово наголошували, що не розглядають Європейський Союз як повноцінний посередник.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що така риторика вказує на відсутність готовності Москви до реального пошуку компромісного рішення. Незважаючи на публічні заяви про прагнення миру, російська влада продовжує відкидати пропозиції, які передбачають взаємні поступки. Це свідчить про те, що Кремль, як і раніше, пов'язує закінчення війни виключно з виконанням власних політичних та військових вимог, які Київ вважає неприйнятними.

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