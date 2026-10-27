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Кремль держит интригу: Песков высказался о новом мирном шаге Путина

Дата новых трехсторонних переговоров по Украине остается неизвестной

27 октября 2026, 12:00
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Кравцев Сергей

Конкретная дата следующего раунда трехсторонних переговоров по Украине пока не определена. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков, комментируя перспективы дальнейших дипломатических контактов.

Кремль держит интригу: Песков высказался о новом мирном шаге Путина

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

Кроме того, представитель Кремля сообщил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о подготовке телефонного разговора Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре.

Таким образом, сообщения о возможных контактах российского президента с двумя европейскими лидерами пока не получили официального подтверждения со стороны Москвы. При этом отсутствие опровержения также не означает, что переговоры действительно состоятся.

Информация о вероятных звонках появилась на фоне активизации международных усилий по поиску путей завершения войны России против Украины. Ранее сообщалось, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф встречался с Путиным в Санкт-Петербурге после переговоров в Осло с Владимиром Зеленским и североевропейскими лидерами.

Финляндия и Норвегия выступают за участие европейских государств в обсуждении будущего безопасности региона. Обе страны граничат с Россией, что усиливает их заинтересованность в возможных договоренностях о прекращении войны и снижении рисков дальнейшей эскалации.

Однако пока остается открытым вопрос не только о возможном формате контактов, но и о сроках следующей трехсторонней встречи по Украине. Заявление Пескова не содержит конкретных дат или подтверждения согласованного графика переговоров.

На этом фоне дипломатические сигналы из Москвы остаются осторожными. Пока стороны не объявили о согласованной встрече, говорить о переходе к новому этапу мирного процесса преждевременно. Возможные контакты с европейскими лидерами могут стать частью дипломатических усилий, но их повестка и результаты пока не известны.

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