Кремль тримає інтригу: Пєсков висловився про новий мирний крок Путіна

Конкретна дата наступного раунду тристоронніх переговорів щодо України наразі не визначена. Про це заявив речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи перспективи подальших дипломатичних контактів.

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

Крім того, представник Кремля повідомив, що не може ні підтвердити, ні спростувати інформацію про підготовку телефонної розмови Володимира Путіна з президентом Фінляндії Олександром Стуббом та прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

Таким чином, повідомлення про можливі контакти російського президента з двома європейськими лідерами поки що не отримали офіційного підтвердження з боку Москви. При цьому відсутність спростування також не означає, що переговори справді відбудуться.

Інформація про можливі дзвінки з'явилася на тлі активізації міжнародних зусиль щодо пошуку шляхів завершення війни Росії проти України. Раніше повідомлялося, що спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Уіткофф зустрічався з Путіним у Санкт-Петербурзі після переговорів в Осло з Володимиром Зеленським та північноєвропейськими лідерами.

Фінляндія та Норвегія виступають за участь європейських держав в обговоренні майбутньої безпеки регіону. Обидві країни межують з Росією, що посилює їхню зацікавленість у можливих домовленостях про припинення війни та зниження ризиків подальшої ескалації.

Однак поки що залишається відкритим питання не лише про можливий формат контактів, а й про терміни наступної тристоронньої зустрічі щодо України. Заява Пєскова не містить конкретних дат або підтвердження узгодженого графіка переговорів.

На цьому фоні дипломатичні сигнали із Москви залишаються обережними. Поки сторони не оголосили про узгоджену зустріч, говорити про перехід до нового етапу мирного процесу передчасно. Можливі контакти з європейськими лідерами можуть стати частиною дипломатичних зусиль, але їхній порядок денний та результати поки що не відомі.

Читайте також на порталі "Коментарі" – режим припинення вогню: де почало діяти перемир'я між Україною та Росією.



