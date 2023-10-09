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Кремль думает, что война в Израиле повлияет на поставку оружия в Украину: у Путина сделали циничное заявление

Песков говорит, что так называемая СВО идет по плану, в то время как ситуация в Израиле - это другие события

сегодня, 17:58
Автор:
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Лиля Воробьева
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Россия надеется, что из-за боевых действий в Израиле, западные страны снизят поддержку Украины. Об этом заявил спикер Путина – Дмитрий Песков.

Кремль думает, что война в Израиле повлияет на поставку оружия в Украину: у Путина сделали циничное заявление

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

Он уверяет, что, якобы, ситуация с поддержкой западными партнерами Украины не связана с боевыми действиями в Израиле. По его словам, так называемая российская СВО идет по плану, а ситуация в Израиле — это другие события.


"Мы неоднократно говорили, что процесс накачки "киевского режима" вооружениями с фактологической, эмоциональной, финансовой, технологической точек зрения так или иначе возьмет тенденцию к снижению. Это неизбежно произойдет, потому что технические возможности имеют свой предел, деньги имеют свойство заканчиваться, возникают новые потребности для того, куда направлять средства", – сказал Песков.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что я к ХАМАСу обманул Израиль . В течение нескольких лет террористическая группировка ХАМАС успешно вводила Израиль в заблуждение, убеждая страну, что они не хотят войны. Однако ХАМАС усердно готовились к нападению.

Израильская разведка славится возможностью попадать в ряды террористов и разоблачать их планы. Однако в этот раз ХАМАС был подготовлен. Согласно источнику из ХАМАСа, большинство членов организации не знали о планах нападения на Израиль и только в день операции было объявлено о плане в четыре этапа.

На первом этапе ХАМАС выпустил около 3 тыс. ракет по целям в Израиле. Одновременно террористы на парапланах перелетели через границу и закрепились на позициях. Вторым этапом было разрушение стены на границе между Израилем и сектором Газа. Бойцы ХАМАС взорвали укрепления, а затем их расширили с помощью бульдозеров. Именно через эти дыры прорвались террористы на мотоциклах, а затем и автомобилях.



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