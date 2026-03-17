Кремль душит Telegram: в США ответили, действительно ли Россия готовится к полной блокировке
commentss НОВОСТИ Все новости

Кремль душит Telegram: в США ответили, действительно ли Россия готовится к полной блокировке

Сбои уже накрыли Москву и Петербург: эксперты говорят о новом этапе цензуры

17 марта 2026, 15:41
Кравцев Сергей

Российские власти усиливают давление на мессенджер Telegram и, вероятно, готовятся к его полной блокировке. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Кремль душит Telegram: в США ответили, действительно ли Россия готовится к полной блокировке

Telegram. Фото: из открытых источников

По данным российских IT-экспертов, доступ к Telegram уже частично ограничивается. Издание Коммерсант сообщает о массовых сбоях: только 15 марта зафиксировано более 12 тысяч жалоб, еще около 6 тысяч – днем ранее.

Пользователи в отдельных регионах не могут открыть мессенджер ни через домашний интернет, ни через мобильные сети, особенно там, где действуют ограничения на доступ только к "разрешенным" сайтам. По словам источников, власти постепенно урезают функциональность платформы – это соответствует общей тенденции усиления цензуры в РФ во время войны.

Больше всего перебои ощутимы в Москве и Санкт-Петербурге. Именно эти мегаполисы Кремль раньше пытался максимально изолировать последствия войны, однако теперь они оказались в центре новых ограничений.

По данным BBC Russian Service, количество жалоб на сбои стремительно растет. В некоторых районах, в частности в центре Москвы, проблемы затронули даже государственные сайты.

Аналитики считают, что такие шаги являются частью масштабной кампании по контролю информационного пространства, резко усилившейся в конце 2025 – начале 2026 года. В Институте изучения войны предполагают, что это может свидетельствовать о снижении уверенности режима Владимир Путин в собственной стабильности.

Вероятно, Москва тестирует механизмы блокировки в самых крупных городах, чтобы впоследствии распространить их на всю страну с минимальным сопротивлением.

Таким образом, Telegram может стать следующей жертвой усиления цифровой изоляции России, которая все глубже погружается в контролируемое информационное пространство.

Читайте на портале "Комментарии" — поддерживают ли украинцы блокировку Telegram: результаты опроса.




Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-march-16-2026/
