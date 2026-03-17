Кремль душить Telegram: у США відповіли чи справді Росія готується до повного блокування
Кремль душить Telegram: у США відповіли чи справді Росія готується до повного блокування

Збої вже накрили Москву і Петербург: експерти говорять про новий етап цензури

17 березня 2026, 15:41
Кравцев Сергей

Російська влада посилює тиск на месенджер Telegram і, ймовірно, готується до його повного блокування. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Telegram. Фото: з відкритих джерел

За даними російських IT-експертів, доступ до Telegram уже частково обмежується. Видання Коммерсант повідомляє про масові збої: лише 15 березня зафіксовано понад 12 тисяч скарг, ще близько 6 тисяч – днем раніше.

Користувачі в окремих регіонах не можуть відкрити месенджер ні через домашній інтернет, ні через мобільні мережі, особливо там, де діють обмеження на доступ лише до “дозволених” сайтів. За словами джерел, влада поступово урізає функціональність платформи – це відповідає загальній тенденції посилення цензури в РФ під час війни.

Найбільше перебої відчутні у Москва та Санкт-Петербург. Саме ці мегаполіси Кремль раніше намагався максимально ізолювати від наслідків війни, однак тепер вони опинилися в центрі нових обмежень.

За даними BBC Russian Service, кількість скарг на збої стрімко зростає. У деяких районах, зокрема в центрі Москви, проблеми торкнулися навіть державних сайтів.

Аналітики вважають, що такі кроки є частиною масштабної кампанії з контролю інформаційного простору, яка різко посилилася наприкінці 2025 – на початку 2026 року. У Інститут вивчення війни припускають, що це може свідчити про зниження впевненості режиму Володимир Путін у власній стабільності.

Ймовірно, Москва тестує механізми блокування у найбільших містах, щоб згодом поширити їх на всю країну з мінімальним спротивом.

Таким чином, Telegram може стати наступною жертвою посилення цифрової ізоляції Росії, яка дедалі глибше занурюється у контрольований інформаційний простір.

Читайте також на порталі "Коментарі" — чи підтримують українці блокування Telegram: результати опитування.




Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-march-16-2026/
