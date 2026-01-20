В Кремле, вероятно, уже определились с ключевыми лицами, представляющими партию власти "Единая Россия" на выборах в Госдуму в сентябре 2026 года. Как сообщает российское издание RBK со ссылкой на три источника, администрация президента РФ сформировала список из пяти главных кандидатов, лично курируемый Владимиром Путиным. Об этом говорится в отчете Институт по изучению войны.

Путин, Медведев и Лавров. Фото: из открытых источников

В так называемую "топ-пятерку" вошли заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, министр иностранных дел Сергей Лавров, начальник штаба прокремлевской "Юнармии" Владислав Головин, врач Марьяна Лысенко, а также военный блогер Евгений Поддубный, которого Кремль активно использует для распространения официальной. Официально список еще не утвержден и может быть расширен до 15 человек, однако в бюллетенях будут фигурировать первые пять фамилий.

Аналитики Института изучения войны отмечают, что выбор кандидатов демонстрирует стремление Кремля закрепить проект "провоенной идеологической элиты". Все фигуранты списка публично поддерживают войну против Украины, агрессивную риторику по отношению к Европе и США и продвигают националистические нарративы. Особенно показательна вероятная первая позиция Медведева, который регулярно озвучивает ядерные угрозы и повторяет ключевые оправдания российского вторжения.

Включение в список военного блогера Поддубного свидетельствует о дальнейшей милитаризации российского информационного пространства и подготовке общества к продолжительной войне. Эксперты отмечают, что большинство этих кандидатов, вероятно, откажутся от депутатских мандатов, сохранив свои влиятельные должности. Таким образом, Кремль использует выборы не столько для обновления парламента, сколько как символический сигнал: война и лояльность к курсу Путина остаются главной политической ценностью России накануне 2026 года.

