Кремль формує «яструбину п’ятірку» на вибори-2026: у США розповіли на кого Путін робить ставку

У Кремлі, ймовірно, вже визначилися з ключовими обличчями, які представлятимуть партію влади "Єдина Росія" на виборах до Держдуми у вересні 2026 року. Як повідомляє російське видання RBK з посиланням на три джерела, адміністрація президента РФ сформувала список із п’яти головних кандидатів, який особисто курує Володимир Путін. Про це йдеться к звіті Інститут у вивчення війни.

До так званої "топ-п’ятірки" увійшли заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, міністр закордонних справ Сергій Лавров, начальник штабу прокремлівської "Юнармії" Владислав Головін, лікарка Мар’яна Лисенко, а також воєнний блогер Євген Піддубний, якого Кремль активно використовує для поширення офіційної пропаганди. Офіційно список ще не затверджений і може бути розширений до 15 осіб, однак у бюлетенях фігуруватимуть саме перші п’ять прізвищ.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що підбір кандидатів демонструє прагнення Кремля закріпити проєкт "провоєнної ідеологічної еліти". Усі фігуранти списку публічно підтримують війну проти України, агресивну риторику щодо Європи та США й просувають націоналістичні наративи. Особливо показовою є ймовірна перша позиція Медведєва, який регулярно озвучує ядерні погрози та повторює ключові виправдання російського вторгнення.

Включення до списку воєнного блогера Піддубного свідчить про подальшу мілітаризацію російського інформаційного простору та підготовку суспільства до тривалої війни. Експерти наголошують, що більшість цих кандидатів, імовірно, відмовляться від депутатських мандатів, зберігши свої впливові посади. Таким чином Кремль використовує вибори не стільки для оновлення парламенту, скільки як символічний сигнал: війна та лояльність до курсу Путіна залишаються головною політичною цінністю Росії напередодні 2026 року.

