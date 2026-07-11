Кремль готов прекратить огонь в Украине: у Путина выставили условие

Российские власти вновь заявили о якобы готовности к переговорам по прекращению войны против Украины, однако сразу дали понять, что менять свою позицию не собираются. Очередное заявление прозвучало из уст помощника президента РФ Николая Патрушева, который фактически повторил все ключевые требования Кремля, звучащие с первых дней полномасштабного вторжения.

Николай Патрушев. Фото: из открытых источников

По словам Патрушева, президент США Дональд Трамп якобы заинтересован в политико-дипломатическом урегулировании конфликта. При этом ответственность за отсутствие прогресса на переговорах он возложил не на Москву, а на европейские страны, обвинив их во влиянии на украинское руководство.

Российский чиновник также вновь использовал традиционные пропагандистские тезисы Кремля о необходимости "защиты русскоязычного населения Донбасса" и повторил бездоказательные обвинения в адрес Украины. Кроме того, Патрушев подчеркнул, что Россия не намерена отказываться от целей так называемой "специальной военной операции".

"Мы готовы к переговорам, но условия уже определены", — заявил помощник Владимира Путина, фактически дав понять, что Москва ожидает принятия своих требований без каких-либо уступок со своей стороны.

Подобные заявления российские представители делают регулярно, однако их риторика остается неизменной. Кремль продолжает декларировать готовность к дипломатическому урегулированию, одновременно настаивая на выполнении собственных условий, которые Киев ранее неоднократно называл неприемлемыми.

На этом фоне боевые действия продолжаются, а международные партнеры Украины продолжают заявлять, что любые переговоры должны основываться на принципах международного права, уважении территориальной целостности Украины и согласии самой украинской стороны.

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