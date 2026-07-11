Кремль готовий припинити вогонь в Україні: у Путіна виставили умову

Російська влада знову заявила про нібито готовність до переговорів щодо припинення війни проти України, проте відразу дала зрозуміти, що змінювати свою позицію не збираються. Чергова заява пролунала з вуст помічника президента РФ Миколи Патрушева, який фактично повторив усі ключові вимоги Кремля, які лунали з перших днів повномасштабного вторгнення.

Микола Патрушев. Фото: із відкритих джерел

За словами Патрушева, президент США Дональд Трамп нібито зацікавлений у політико-дипломатичному врегулюванні конфлікту. При цьому відповідальність за відсутність прогресу на переговорах він поклав не на Москву, а на європейські країни, звинувативши їх у впливі українського керівництва.

Російський чиновник також знову використав традиційні пропагандистські тези Кремля про необхідність "захисту російськомовного населення Донбасу" та повторив бездоказові звинувачення на адресу України. Крім того, Патрушев підкреслив, що Росія не має наміру відмовлятися від цілей так званої "спеціальної військової операції".

"Ми готові до переговорів, але умови вже визначені", — заявив помічник Володимира Путіна, фактично давши зрозуміти, що Москва очікує на прийняття своїх вимог без жодних поступок зі свого боку.

Подібні заяви російські представники роблять регулярно, проте їхня риторика залишається незмінною. Кремль продовжує декларувати готовність до дипломатичного врегулювання, водночас наполягаючи на виконанні власних умов, які Київ раніше неодноразово називав неприйнятними.

На цьому фоні бойові дії продовжуються, а міжнародні партнери України продовжують заявляти, що будь-які переговори мають ґрунтуватися на засадах міжнародного права, повазі територіальної цілісності України та злагоді самої української сторони.

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