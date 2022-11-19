logo

BTC/USD

16650.57

ETH/USD

1208.67

LTC/USD

63.27

USD/UAH

40.00

EUR/UAH

40.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Кремль готовился к войне, но не с Украиной: СМИ узнали, зачем РФ держала запасы крылатых ракет
commentss НОВОСТИ Все новости

Кремль готовился к войне, но не с Украиной: СМИ узнали, зачем РФ держала запасы крылатых ракет

По мнению многих военных стран НАТО Россия уже давно держит запас различного вооружения на случай войны со странами альянса

сегодня, 16:20 comments2310
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Россия, вполне может быть, держала некоторое количество крылатых и баллистических ракет в резерве на случай войны против стран НАТО. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на рейтинговое издание "New York Times".

Кремль готовился к войне, но не с Украиной: СМИ узнали, зачем РФ держала запасы крылатых ракет

Ракеты. Фото: из открытых источников

Издание обращает внимание, что Россия использовала большую часть запасов высокоточного оружия, наносят массированные ракетные удары по критически важной инфраструктуре Украины. Военный эксперт Марк Канчиан отметил, что по мнению многих военных стран НАТО Россия уже давно держит запас различного вооружения на случай войны со странами Североатлантического альянса.

"Похоже, у них есть аргументы против предполагаемой атаки НАТО, что мы сочли бы абсурдным, но они рассматривают это как реальную возможность", — заявил Канчиан.

Читайте также на портале "Комментарии" — у Зеленского назвали два главных ресурса России в войне против Украины

Ранее "Комментарии" писали – Верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики Жозеп Боррель уверен – чтобы говорить о полноценном окончании войны и заключении мира (о чем периодически делает "заброс" Москва), руководству России следует отдать приказ о выводе своих войск с территории Украины. Также стало известно, что на днях Европарламент планирует официально объявить Россию террористическим государством. О чем говорят такие заявления и намерения ЕС? К чему они могут привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.                                                                                                         




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.nytimes.com/2022/11/18/us/politics/ukraine-russia-missiles.html
Теги:
comments

Обсуждения

777

сегодня, 17:13

Тepмoбeльe нoвoгo пoкoлeния с влaговывoдящeй и тeплooбменной фyнцией, oбладаeт антибaктеpиальными и гипоaллepгенными cвойствaми, большой выбор моделей. Покyпaй по до военной цeнe ----- https://uclck.me/termoua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!