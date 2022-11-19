Кремль готовился к войне, но не с Украиной: СМИ узнали, зачем РФ держала запасы крылатых ракет

Россия, вполне может быть, держала некоторое количество крылатых и баллистических ракет в резерве на случай войны против стран НАТО. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на рейтинговое издание "New York Times".

Ракеты. Фото: из открытых источников

Издание обращает внимание, что Россия использовала большую часть запасов высокоточного оружия, наносят массированные ракетные удары по критически важной инфраструктуре Украины. Военный эксперт Марк Канчиан отметил, что по мнению многих военных стран НАТО Россия уже давно держит запас различного вооружения на случай войны со странами Североатлантического альянса.

"Похоже, у них есть аргументы против предполагаемой атаки НАТО, что мы сочли бы абсурдным, но они рассматривают это как реальную возможность", — заявил Канчиан.

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Ранее "Комментарии" писали – Верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики Жозеп Боррель уверен – чтобы говорить о полноценном окончании войны и заключении мира (о чем периодически делает "заброс" Москва), руководству России следует отдать приказ о выводе своих войск с территории Украины. Также стало известно, что на днях Европарламент планирует официально объявить Россию террористическим государством. О чем говорят такие заявления и намерения ЕС? К чему они могут привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.





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