Кремль готовит аресты генералов: какая причина

В российском Минобороны может произойти новая серия арестов высокопоставленных силовиков, проваливших оборону Курской области.

В РФ готовят «зачистку» генералов. Фото из открытых источников

Кремль готовит уголовные дела против представителей военных и силовых властей, сообщают российские медиа со ссылкой на источники в российском правительстве и парламенте. Преследование может затронуть также гражданских чиновников.

Из-за наступления ВСУ на Курскую область в опалу к российскому диктатору Владимиру Путину уже попал глава Генштаба Валерий Герасимов, с января 2023 года руководящий российской группировкой в Украине. По данным Bloomberg, Герасимов знал о планах Киева, но не стал информировать Путина. Курская операция ВСУ может негативно отразиться на карьере Герасимова, пишут российские СМИ.

Отмечается, что с начала мая в Минобороны РФ были арестованы по меньшей мере пять генералов, каждому из которых предъявлены обвинения по коррупционным статьям.

Среди них — начальник главного управления кадров генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, заместитель начальника главного управления инновационного развития генерал-майор Владимир Шестеров, бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, начальник главного управления связи (ГУЗ) Вооруженных сил России генерал -лейтенант Вадим Шамарин, начальник Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов.

В апреле по делу о миллиардной взятке был задержан и арестован ключевой заместитель Шойгу Тимур Иванов.

Как известно, под Курском РФ потеряла контроль над территорией в 1000 квадратных километров с 82-а населенными пунктами.





