Кремль готовит новое оправдание войны против Украины: что возмутило Москву

Российские власти начали активно критиковать военную операцию США и Израиля против Ирана и могут использовать обострение на Ближнем Востоке как аргумент для давления в переговорах по войне в Украине. Об этом говорится в новом анализе Института изучения войны (ISW).

Кремль. Фото: из открытых источников

По оценке аналитиков, Кремль пытается сформировать информационный фон, который позволит в будущем обвинить Вашингтон в возможном провале мирных переговоров.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 5 марта раскритиковал заявления США о целях операции против Ирана. По его словам, американские лидеры якобы делают противоречивые заявления о причинах военных действий и стремятся дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке.

Лавров также связал события вокруг Ирана с войной России против Украины. Он заявил, что США и Израиль якобы пытаются втянуть страны Персидского залива в конфликт – подобно тому, как Запад, по версии Москвы, "втянул Украину" в противостояние с Россией.

Кроме того, глава российского МИД намекнул на обеспокоенность российских политиков временем проведения американских военных операций. По его словам, в Москве обращают внимание на то, что США нередко проводят силовые действия против стран, с которыми ведут переговоры.

В качестве примеров Лавров упомянул удары по Ирану во время израильско-иранской войны летом 2025 года, операцию США против Венесуэлы в январе, а также нынешние удары по иранской территории.

Министр также заявил, что "дух" саммита США и России, который состоялся в августе 2025 года на Аляске, постепенно исчезает. При этом он подчеркнул, что для Москвы важнее не атмосфера встречи, а так называемые "договоренности", достигнутые между сторонами.

В то же время Лавров попытался смягчить критику, заявив, что Кремль пока не видит признаков того, что США ведут переговоры с Россией недобросовестно. Аналитики ISW считают, что подобная риторика позволяет Москве одновременно сигнализировать о недовольстве Вашингтоном и избегать прямого конфликта с администрацией США.

Читайте также на портале "Комментарии" — у Путина анонсируют еще более масштабный обмен пленными: когда он состоится.



