Кремль готує нове виправдання війни проти України: що обурило Москву

Російська влада почала активно критикувати військову операцію США та Ізраїлю проти Ірану і може використовувати загострення на Близькому Сході як аргумент для тиску в переговорах щодо війни в Україні. Про це йдеться у новому аналізі Інституту вивчення війни (ISW).

За оцінкою аналітиків, Кремль намагається сформувати інформаційне тло, яке дозволить у майбутньому звинуватити Вашингтон у можливому провалі мирних переговорів.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 5 березня розкритикував заяви США про мету операції проти Ірану. За його словами, американські лідери нібито роблять суперечливі заяви про причини воєнних дій та прагнуть дестабілізувати ситуацію на Близькому Сході.

Лавров також пов'язав події навколо Ірану із війною Росії проти України. Він заявив, що США та Ізраїль нібито намагаються втягнути країни Перської затоки у конфлікт – подібно до того, як Захід, за версією Москви, "втягнув Україну" в протистояння з Росією.

Крім того, глава російського МЗС натякнув на стурбованість російських політиків часом проведення американських військових операцій. За його словами, у Москві звертають увагу на те, що США нерідко проводять силові дії проти країн, із якими ведуть переговори.

Як приклад, Лавров згадав удари по Ірану під час ізраїльсько-іранської війни влітку 2025 року, операцію США проти Венесуели в січні, а також нинішні удари по іранській території.

Міністр також заявив, що "дух" саміту США та Росії, який відбувся у серпні 2025 року на Алясці, поступово зникає. При цьому він підкреслив, що для Москви важливішою є не атмосфера зустрічі, а так звані "договореності", досягнуті між сторонами.

У той же час, Лавров спробував пом'якшити критику, заявивши, що Кремль поки не бачить ознак того, що США ведуть переговори з Росією недобросовісно. Аналітики ISW вважають, що подібна риторика дозволяє Москві одночасно сигналізувати про невдоволення Вашингтоном та уникати прямого конфлікту з адміністрацією США.

