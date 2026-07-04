Кремль готовит новую провокацию: в СНБО предупредили об операции ФСБ

Российские спецслужбы готовят масштабную информационную операцию, целью которой является ухудшение отношений между Украиной и Польшей. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, предупредив о новой попытке Кремля сыграть на одной из самых болезненных тем общей истории двух народов.

ФСБ. Фото: из открытых источников

По информации ЦПД, координацией кампании занимается директор ФСБ России Александр Бортников. Согласно имеющимся данным, уже 5 июля российская сторона планирует распространить сфальсифицированные документы, якобы связанные с событиями Волынской трагедии времен Второй мировой войны. Предполагается, что публикация должна вызвать новую волну эмоциональных дискуссий и взаимных обвинений между украинцами и поляками.

Как отмечают в Центре, распространять материалы поручено российским государственным медиа, после чего их будут активно тиражировать через подконтрольные информационные ресурсы и социальные сети.

Отдельное внимание в СНБО обратили на усиление активности российских ботоферм, ориентированных на польскую аудиторию. Через сети фальшивых аккаунтов распространяются манипулятивные сообщения, исторические спекуляции и провокационный контент, призванный усилить недоверие между двумя обществами.

Ранее министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк также заявлял, что Москва активно использует троллей, ботов и другие инструменты информационной войны для разжигания споров вокруг чувствительных исторических вопросов.

В ЦПД подчеркивают, что подобные операции являются частью долгосрочной стратегии Кремля. Россия систематически использует историческую память как инструмент гибридной войны, стремясь ослабить украинско-польское сотрудничество, расколоть союзников и создать дополнительные линии напряжения внутри Европы.

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