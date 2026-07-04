Кремль готує нову провокацію: у РНБО попередили про операцію ФСБ

Російські спецслужби готують масштабну інформаційну операцію, метою якої є погіршення відносин між Україною та Польщею. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, попередивши про нову спробу Кремля зіграти на одній із найболючіших тем загальної історії двох народів.

ФСБ. Фото: з відкритих джерел

За інформацією ЦПД, координацією кампанії займається директор ФСБ Росії Олександр Бортніков. Згідно з наявними даними, вже 5 липня російська сторона планує поширити сфальшовані документи, нібито пов'язані з подіями Волинської трагедії часів Другої світової війни. Передбачається, що публікація має викликати нову хвилю емоційних дискусій та взаємних звинувачень між українцями та поляками.

Як зазначають у Центрі, розповсюджувати матеріали доручено російським державним медіа, після чого їх активно тиражуватимуть через підконтрольні інформаційні ресурси та соціальні мережі.

Окрему увагу РНБО звернули на посилення активності російських ботоферм, орієнтованих на польську аудиторію. Через мережі фальшивих облікових записів поширюються маніпулятивні повідомлення, історичні спекуляції та провокаційний контент, покликаний посилити недовіру між двома суспільствами.

Раніше міністр-координатор спецслужб Польщі Томаш Семоняк також заявляв, що Москва активно використовує тролів, ботів та інші інструменти інформаційної війни для розпалювання суперечок довкола чутливих історичних питань.

У ЦПД наголошують, що такі операції є частиною довгострокової стратегії Кремля. Росія систематично використовує історичну пам'ять як інструмент гібридної війни, прагнучи послабити українсько-польську співпрацю, розколоти союзників та створити додаткові лінії напруги всередині Європи.

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