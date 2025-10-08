В России готовят новое решение, наполнившее бюджет, истощенный войной. Речь идет о повышении налогов.

Россияне. Фото из открытых источников

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что по словам министра финансов РФ Антона Силуанова, в следующем году власти планируют собрать с населения и бизнеса дополнительные 2,3 трлн рублей (примерно 27,4 млрд долл.).

Основным источником поступлений, как сообщают в ЦПДИ, будет повышение ставки НДС с 20% до 22%, что повлечет за собой рост цен. Параллельно Кремль решил урезать налоговые льготы для IT-компаний и ограничить упрощенную систему налогообложения для малого бизнеса.

"Это свидетельствует, что в России исчерпываются ресурсы для финансирования захватнической войны против Украины, поэтому режим пытается переложить это бремя на граждан и бизнес. В следующем году армия и силовые структуры поглотят почти 40% бюджета. Поскольку война остается приоритетом для Кремля, эти расходы сохраняются на высоком уровне. В то же время, социальные программы сокращаются, а налоговая нагрузка на население растет”, — сообщили в ЦПД.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Россия усилила обстрелы украинских энергообъектов. Украина обещает зеркальный ответ — если украинцы будут без света, то в такой ситуации окажутся и россияне.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО лейтенант Андрей Коваленко напомнил причинно-следственную связь для всех: россияне сидят без света, получают удары по энергетике в ответ на постоянные удары армии РФ по украинской энергетике. В ЦПД отметили, что в ответ на свои действия Россия получает удары по НПЗ и собственной энергетике.