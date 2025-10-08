Кремль готує нові жорсткіші умови для росіян: що зміниться уже з 2026 року

У Росії готують нове рішення, наповнити бюджет, виснажений війною. Йдеться про підвищення податків.

Росіяни. Фото з відкритих джерел

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що за словами міністра фінансів РФ Антона Сілуанова, наступного року влада планує зібрати з населення та бізнесу додаткові 2,3 трлн рублів (приблизно 27,4 млрд дол.).

Основним джерелом надходжень, як повідомляють в ЦПД, буде підвищення ставки ПДВ з 20% до 22%, що спричинить зростання цін. Паралельно Кремль вирішив урізати податкові пільги для IT-компаній і суттєво обмежити спрощену систему оподаткування для малого бізнесу.

“Це свідчить, що в Росії вичерпуються ресурси для фінансування загарбницької війни проти України, тож режим намагається перекласти цей тягар на громадян і бізнес. Наступного року армія та силові структури поглинуть майже 40% бюджету. Оскільки війна залишається пріоритетом для Кремля, ці видатки зберігаються на високому рівні. Водночас соціальні програми скорочуються, а податкове навантаження на населення росте”, — повідомили в ЦПД.

Нагадаємо, портал “Коментарі” писав, що Росія посилила обстріли українських енергооб'єктів. Україна обіцяє дзеркальну відповідь — якщо українці будуть без світла, то у такій ситуації опиняться і росіяни.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО лейтенант Андрій Коваленко нагадав причинно-наслідковий звʼязок для всіх: росіяни сидять без світла, отримують удари по енергетиці у відповідь на постійні удари армії РФ по українській енергетиці. У ЦПД зазначили, що у відповідь на свої дії Росія отримує удари по НПЗ і власній енергетиці.