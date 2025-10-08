logo_ukra

BTC/USD

122138

ETH/USD

4515.26

USD/UAH

41.32

EUR/UAH

48.17

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Кремль готує нові жорсткіші умови для росіян: що зміниться уже з 2026 року
commentss НОВИНИ Всі новини

Кремль готує нові жорсткіші умови для росіян: що зміниться уже з 2026 року

Російська влада планує знову збільшити податки

8 жовтня 2025, 00:31
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

У Росії готують нове рішення, наповнити  бюджет, виснажений війною. Йдеться про підвищення податків. 

Кремль готує нові жорсткіші умови для росіян: що зміниться уже з 2026 року

Росіяни. Фото з відкритих джерел

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що за словами міністра фінансів РФ Антона Сілуанова, наступного року влада планує зібрати з населення та бізнесу додаткові 2,3 трлн рублів (приблизно 27,4 млрд дол.).

Основним джерелом надходжень, як повідомляють в ЦПД, буде підвищення ставки ПДВ з 20% до 22%, що спричинить зростання цін. Паралельно Кремль вирішив урізати податкові пільги для IT-компаній і суттєво обмежити спрощену систему оподаткування для малого бізнесу.

“Це свідчить, що в Росії вичерпуються ресурси для фінансування загарбницької війни проти України, тож режим намагається перекласти цей тягар на громадян і бізнес. Наступного року армія та силові структури поглинуть майже 40% бюджету. Оскільки війна залишається пріоритетом для Кремля, ці видатки зберігаються на високому рівні. Водночас соціальні програми скорочуються, а податкове навантаження на населення росте”, — повідомили в ЦПД.

Нагадаємо, портал “Коментарі” писав, що Росія посилила обстріли українських енергооб'єктів. Україна обіцяє дзеркальну відповідь — якщо українці будуть без світла, то у такій ситуації опиняться і росіяни. 

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО лейтенант Андрій Коваленко нагадав причинно-наслідковий звʼязок для всіх: росіяни сидять без світла, отримують удари по енергетиці у відповідь на постійні удари армії РФ по українській енергетиці. У ЦПД зазначили, що у відповідь на свої дії Росія отримує удари по НПЗ і власній енергетиці.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid0sHZ81uz2PfA2uAaUVJYimtPeHa15guKLZ2Yy5LNTmioEtbNTRUCzhyptxJFRoC39l
Теги:

Новини

Всі новини