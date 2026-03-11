Кремль готовит новый повод для войны: для чего России хотят разрешить вводить войска

В России готовится закон, который может существенно расширить возможности Кремля применять военную силу за пределами страны. Находящийся на рассмотрении в Госдуме России документ позволит президенту РФ использовать вооруженные силы за рубежом под предлогом "защиты российских граждан". Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

Российские войска. Фото: из открытых источников

10 марта российские депутаты передали законопроект на рассмотрение правительственного комитета. Согласно документу, глава государства сможет санкционировать военную операцию за пределами России в случаях, когда граждан РФ за границей арестовывают, задерживают или привлекают к уголовной ответственности. Также основанием может стать судебное разбирательство дел россиян в иностранных судах.

В пояснительной записке авторы законопроекта утверждают, что его цель – "защита прав граждан России в международных или иностранных судебных инстанциях". В то же время, эксперты считают, что настоящее назначение документа может быть значительно шире.

Аналитики ISW отмечают, что подобные нормы способны создать юридическую и информационную базу для новых военных операций Москвы за границей. Такой подход может позволить Кремлю объяснять вмешательство в дела других государств необходимостью защиты своих граждан.

В отчете напоминают, что российские власти уже неоднократно использовали схожую риторику. В частности, Москва обвиняла страны Балтии в якобы преследовании этнических россиян и русскоговорящего населения.

Эксперты предостерегают: принятие такого закона может создать еще один инструмент для оправдания агрессивной внешней политики Кремля и потенциальных военных вмешательств в будущем.

