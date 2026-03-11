logo_ukra

Головна Новини Світ Росія Кремль готує новий привід для війни: для чого Росії хочуть дозволити вводити війська
commentss НОВИНИ Всі новини

Кремль готує новий привід для війни: для чого Росії хочуть дозволити вводити війська

Аналітики попереджають: новий закон може стати юридичним прикриттям для агресії Москви за кордоном

11 березня 2026, 14:41
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У Росії готують закон, який може суттєво розширити можливості Кремля застосовувати військову силу за межами країни. Документ, що перебуває на розгляді в Держдуми Росії, дозволить президенту РФ використовувати збройні сили за кордоном під приводом "захисту російських громадян". Про це повідомляють аналітики Інститут вивчення війни (ISW).

Кремль готує новий привід для війни: для чого Росії хочуть дозволити вводити війська

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

10 березня російські депутати передали законопроєкт на розгляд урядового комітету. Згідно з документом, глава держави зможе санкціонувати військову операцію за межами Росії у випадках, якщо громадян РФ за кордоном заарештовують, затримують або притягують до кримінальної відповідальності. Також підставою може стати судовий розгляд справ росіян в іноземних судах.

У пояснювальній записці автори законопроєкту стверджують, що його мета — "захист прав громадян Росії у міжнародних або іноземних судових інстанціях". Водночас експерти вважають, що справжнє призначення документа може бути значно ширшим.

Аналітики ISW наголошують, що подібні норми здатні створити юридичну та інформаційну базу для нових військових операцій Москви за кордоном. Такий підхід може дозволити Кремлю пояснювати втручання у справи інших держав необхідністю "захисту своїх громадян".

У звіті нагадують, що російська влада вже неодноразово використовувала схожу риторику. Зокрема, Москва звинувачувала країни Балтії у нібито переслідуванні етнічних росіян і російськомовного населення.

Експерти застерігають: ухвалення такого закону може створити ще один інструмент для виправдання агресивної зовнішньої політики Кремля та потенційних військових втручань у майбутньому.

Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-march-10-2026/?utm_source=chatgpt.com
