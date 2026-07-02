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Кречмаровская Наталия
В России пытаются взять под тотальный контроль своих граждан. Уже ограничивают интернет, объясняя это действиями безопасности, создали собственный мессенджер, куда угрозами и запугиваниями "согнали" всех.
Ситуация в РФ. Фото портал "Комментарии"
Следующий шаг – создание единой базы IMEI-кодов мобильных устройств. Это позволит отслеживать и контролировать использование мобильных устройств.
По данным аналитиков Центра, нововведения формально объясняют якобы борьбой с кибермошенничеством, преступностью и терроризмом. Однако создание единой базы IMEI существенно расширяет возможности России по мониторингу мобильных устройств и усиливает контроль над цифровой активностью граждан.
Аналитики подчеркивают, что российские власти, под предлогом "безопасности", постепенно выстраивают систему, которая позволит осуществлять тотальную слежку за пользователями и, прикрываясь борьбой с "терроризмом и экстремизмом", наказывать за любые проявления нелояльности.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что россиян готовят к позорному миру.