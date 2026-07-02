Кремль готовит россиянам шокирующие ограничения: это коснется каждого

В России пытаются взять под тотальный контроль своих граждан. Уже ограничивают интернет, объясняя это действиями безопасности, создали собственный мессенджер, куда угрозами и запугиваниями "согнали" всех.

Ситуация в РФ. Фото портал "Комментарии"

Следующий шаг – создание единой базы IMEI-кодов мобильных устройств. Это позволит отслеживать и контролировать использование мобильных устройств.

"Согласно проекту постановления, операторы связи будут обязаны передавать в централизованную базу информацию о каждой активации SIM-карты и изменении мобильного устройства абонентом. На основе этих данных власти смогут блокировать использование связи", — говорится в сообщении.

По данным аналитиков Центра, нововведения формально объясняют якобы борьбой с кибермошенничеством, преступностью и терроризмом. Однако создание единой базы IMEI существенно расширяет возможности России по мониторингу мобильных устройств и усиливает контроль над цифровой активностью граждан.

"Это решение продолжает курс Кремля на установление полного контроля за информационным пространством. Ранее Россия уже усилила цензуру в интернете, ввела масштабные блокировки онлайн-сервисов и расширила механизмы цифрового надзора", — отмечает Центр противодействия дезинформации.

Аналитики подчеркивают, что российские власти, под предлогом "безопасности", постепенно выстраивают систему, которая позволит осуществлять тотальную слежку за пользователями и, прикрываясь борьбой с "терроризмом и экстремизмом", наказывать за любые проявления нелояльности.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что россиян готовят к позорному миру.