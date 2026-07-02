Кремль готує росіянам шокуючі обмеження: це торкнеться кожного

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Кречмаровская Наталия
У Росії намагаються взяти під тотальний контроль своїх громадян. Уже обмежують інтернет, пояснюючи це безпековими діями, створили власний месенджер, куди погрозами та залякуваннями “зігнали” всіх.
Ситуація в РФ. Фото портал "Коментарі"
Наступний крок — створення єдиної бази IMEI-кодів мобільних пристроїв. Це дозволить відстежувати та контролювати використання мобільних пристроїв.
За даними аналітиків Центру, нововведення формально пояснюють нібито боротьбою з кібершахрайством, злочинністю та тероризмом. Однак створення єдиної бази IMEI суттєво розширює можливості Росії з моніторингу мобільних пристроїв і посилює контроль за цифровою активністю громадян.
Аналітики наголошують, що російська влада, під приводом “безпеки”, поступово вибудовує систему, яка дозволить здійснювати тотальне стеження за користувачами та, прикриваючись боротьбою з “тероризмом і екстремізмом”, карати за будь-які прояви нелояльності.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що росіян готують до ганебного миру.