Кремль готує росіянам шокуючі обмеження: це торкнеться кожного

У Росії намагаються взяти під тотальний контроль своїх громадян. Уже обмежують інтернет, пояснюючи це безпековими діями, створили власний месенджер, куди погрозами та залякуваннями “зігнали” всіх.

Ситуація в РФ. Фото портал "Коментарі"

Наступний крок — створення єдиної бази IMEI-кодів мобільних пристроїв. Це дозволить відстежувати та контролювати використання мобільних пристроїв.

“Згідно з проєктом постанови, оператори зв'язку будуть зобов'язані передавати до централізованої бази інформацію про кожну активацію SIM-карти та зміну мобільного пристрою абонентом. На основі цих даних влада зможе блокувати використання зв’язку, — йдеться у повідомленні.

За даними аналітиків Центру, нововведення формально пояснюють нібито боротьбою з кібершахрайством, злочинністю та тероризмом. Однак створення єдиної бази IMEI суттєво розширює можливості Росії з моніторингу мобільних пристроїв і посилює контроль за цифровою активністю громадян.

“Це рішення продовжує курс Кремля на встановлення повного контролю над інформаційним простором. Раніше Росія вже посилила цензуру в інтернеті, запровадила масштабні блокування онлайн-сервісів та розширила механізми цифрового нагляду”, — зазначає Центр протидії дезінформації.

Аналітики наголошують, що російська влада, під приводом “безпеки”, поступово вибудовує систему, яка дозволить здійснювати тотальне стеження за користувачами та, прикриваючись боротьбою з “тероризмом і екстремізмом”, карати за будь-які прояви нелояльності.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що росіян готують до ганебного миру.