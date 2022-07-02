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Кремль готовится к длительной войне в Украине: в Госдуму подан соответствующий законопроект

Из-за войны в Украине Кремль готовит экономику к "особым обязательствам"

сегодня, 08:00
Автор:

Кравцев Сергей
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Российское руководство готовит экономику страны к поддержке армии, в частности, так называемых "спецопераций", как Кремль называет и войну в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Кремль готовится к длительной войне в Украине: в Госдуму подан соответствующий законопроект

Кремль. Фото: из открытых источников

Военные аналитики считают, что Кремль понимает, что конфликт в Украине будет затяжным и нужно оперативно переориентировать экономику, чтобы российские власти и дальше могли выделять огромные средства на войну.

Следовательно, на рассмотрение российских парламентариев внесена поправка в федеральные законы о поддержке российской армии, которая предусматривает введение "особых мер в экономической сфере", обязывающих российские предприятия (независимо от форм собственности) поддерживать российские так называемые "специальные и антитеррористические операции".

Фактически эта поправка лишает предприятия выбора. Они должны будут так или иначе, но поддерживать российские вооруженные силы. Кремль может самолично устанавливать новые правила работы на предприятиях, к примеру, люди могут быть поставлены перед фактом, что они обязаны выходить на работу в ночные смены или же в праздничные дни. Фактически эта поправка переводит страну и экономику на военные рельсы. Без официального объявления войны Украине Россия начинает жить по законам военного времени. 

Аналитики также обращают внимание, что Москва все-таки намерена интегрировать Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) в российскую энергетическую систему, хотя ранее об этом речь не шла. Ранее говорилось, что оккупанты будут продавать электроэнергию Украине. 

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Источник: https://understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-july-1
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