Российские власти усиливают контроль над обществом и интернет-пространством, опасаясь возможной волны протестов после завершения войны против Украины. Об этом сообщает Reuters, указывая на системное ужесточение политики в цифровой сфере.

В последние месяцы в РФ заметно выросло давление на пользователей и онлайн-сервисы. Фиксируются блокировки популярных платформ, а также регулярные перебои с мобильной связью в крупных городах. Это уже влияет на повседневную жизнь: офисные сотрудники сталкиваются с ограниченным доступом к сети, подростки вынуждены постоянно менять VPN-сервисы, а водители такси теряют доступ к навигации.

В Кремле объясняют такие меры отказом западных IT-компаний взаимодействовать с российскими структурами. Одновременно власти утверждают, что отключения связи помогают снижать эффективность украинских беспилотников, затрудняя их наведение на цели в тылу.

На этом фоне принимаются новые законодательные инициативы, усиливающие роль спецслужб. В частности, операторам связи предписано отключать абонентов по запросу ФСБ, а само ведомство получает дополнительные полномочия, включая создание собственной сети следственных изоляторов.

По данным дипломатических источников, эти шаги являются частью широкой стратегии по удержанию контроля над обществом в условиях затяжного конфликта. В Кремле опасаются падения уровня поддержки власти и заранее готовятся к потенциальным всплескам недовольства.

Как отмечает российский журналист-расследователь Андрей Солдатов, власти стремятся избежать повторения сценариев прошлого, включая кризис начала 1990-х годов. По его словам, у руководства страны уже есть ресурсы для масштабного усиления репрессий в интернете.

Кроме того, источники утверждают, что Россия активно изучает и внедряет методы цифрового контроля, применяемые в Китай и Иран, адаптируя их под собственные реалии.

