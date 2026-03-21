Кремль готується до масових репресій: чого схвилювався Путін

Російська влада посилює контроль над суспільством та інтернет-простором, побоюючись можливої хвилі протестів після завершення війни проти України. Про це повідомляє Reuters, вказуючи на системне посилення політики у цифровій сфері.

В останні місяці в РФ помітно збільшився тиск на користувачів та онлайн-сервіси. Фіксуються блокування популярних платформ, а також регулярні перебої з мобільним зв'язком у великих містах. Це вже впливає на повсякденне життя: офісні співробітники стикаються з обмеженим доступом до мережі, підлітки змушені постійно змінювати VPN-сервіси, а водії таксі втрачають доступ до навігації.

У Кремлі пояснюють такі заходи відмовою західних IT-компаній взаємодіяти із російськими структурами. Водночас влада стверджує, що відключення зв'язку допомагає знижувати ефективність українських безпілотників, ускладнюючи їхнє наведення на цілі в тилу.

На цьому фоні ухвалюються нові законодавчі ініціативи, які посилюють роль спецслужб. Зокрема, операторам зв'язку наказано відключати абонентів на запит ФСБ, а саме відомство отримує додаткові повноваження, включаючи створення власної мережі слідчих ізоляторів.

За даними дипломатичних джерел, ці кроки є частиною широкої стратегії щодо утримання контролю над суспільством в умовах затяжного конфлікту. У Кремлі побоюються падіння рівня підтримки влади та заздалегідь готуються до потенційних сплесків невдоволення.

Як зазначає російський журналіст-розслідувач Андрій Солдатов, влада прагне уникнути повторення сценаріїв минулого, включаючи кризу початку 1990-х років. За його словами, керівництво країни вже має ресурси для масштабного посилення репресій в інтернеті.

Крім того, джерела стверджують, що Росія активно вивчає та впроваджує методи цифрового контролю, що застосовуються до Китаю та Ірану, адаптуючи їх під власні реалії.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Кремль готує новий удар: війна на Близькому Сході відкрила Росії вікно можливостей.



