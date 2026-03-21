logo_ukra

BTC/USD

70751

ETH/USD

2154.24

USD/UAH

43.82

EUR/UAH

50.68

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Кремль готується до масових репресій: чого схвилювався Путін
commentss НОВИНИ Всі новини

Кремль готується до масових репресій: чого схвилювався Путін

Блокування, перебої зв'язку та нові повноваження силовиків: Москва готується до протестів після війни

21 березня 2026, 08:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Російська влада посилює контроль над суспільством та інтернет-простором, побоюючись можливої хвилі протестів після завершення війни проти України. Про це повідомляє Reuters, вказуючи на системне посилення політики у цифровій сфері.

Кремль. Фото: із відкритих джерел

В останні місяці в РФ помітно збільшився тиск на користувачів та онлайн-сервіси. Фіксуються блокування популярних платформ, а також регулярні перебої з мобільним зв'язком у великих містах. Це вже впливає на повсякденне життя: офісні співробітники стикаються з обмеженим доступом до мережі, підлітки змушені постійно змінювати VPN-сервіси, а водії таксі втрачають доступ до навігації.

У Кремлі пояснюють такі заходи відмовою західних IT-компаній взаємодіяти із російськими структурами. Водночас влада стверджує, що відключення зв'язку допомагає знижувати ефективність українських безпілотників, ускладнюючи їхнє наведення на цілі в тилу.

На цьому фоні ухвалюються нові законодавчі ініціативи, які посилюють роль спецслужб. Зокрема, операторам зв'язку наказано відключати абонентів на запит ФСБ, а саме відомство отримує додаткові повноваження, включаючи створення власної мережі слідчих ізоляторів.

За даними дипломатичних джерел, ці кроки є частиною широкої стратегії щодо утримання контролю над суспільством в умовах затяжного конфлікту. У Кремлі побоюються падіння рівня підтримки влади та заздалегідь готуються до потенційних сплесків невдоволення.

Як зазначає російський журналіст-розслідувач Андрій Солдатов, влада прагне уникнути повторення сценаріїв минулого, включаючи кризу початку 1990-х років. За його словами, керівництво країни вже має ресурси для масштабного посилення репресій в інтернеті.

Крім того, джерела стверджують, що Росія активно вивчає та впроваджує методи цифрового контролю, що застосовуються до Китаю та Ірану, адаптуючи їх під власні реалії.

Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.reuters.com/world/europe/great-crackdown-russia-tightens-screws-internet-2026-03-20/
Теги:

Новини

Всі новини