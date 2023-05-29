Кремль готовится к выборам и депортации на оккупированных территориях Украины: Путин подписал новый закон

Кремль готовится к выборам и референдумам в захваченных Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях. Следовательно, российский президент убрал последнее препятствие для своих планов — военное положение, которое сам ввел в октябре 2022 года. 29 мая Путин подписал принятый новый закон, разрешающий проводить голосование на территории, где введено военное положение, пишет издание ТАСС.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Теперь фейковые выборы и референдумы разрешены – по закону их могут провести после консультаций Центральной избирательной комиссии России с Минобороны и ФСБ. Ранее российское законодательство не разрешало на территориях, где действует военное положение, проводить референдумы и выборы в органы государственной власти, органы местного самоуправления.

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Кроме того, в законе разрешили депортацию граждан с оккупированных территорий в Россию. В документе есть пункт о "принудительном и контролируемом перемещении граждан с территории, где действует военное положение, на территории, на которых военное положение не введено".

А еще новый кремлевский закон расширяет полномочия по задержанию людей на территориях, где действует военное положение. Следовательно, основанием для задержания на срок до 30 суток может стать "нарушение запретов и ограничений, установленных указами президента РФ на территории, на которой введено военное положение".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что президент России Владимир Путин дал приказ пограничникам и сотрудникам ФСБ об усилении охраны границ. В тексте обращения, адресованного этим структурам, глава кремлевского режима подчеркивает, что их задача состоит в том, чтобы "надежно прикрывать рубежи вблизи зоны боевых действий". Еще Путин дал поручение по обеспечению быстрого движения военной и гражданской техники и грузов на временно оккупированные территории Украины.