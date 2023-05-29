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Кремль готовится к выборам и депортации на оккупированных территориях Украины: Путин подписал новый закон

Путин подписал закон о "военном положении", ранее объявленный на захваченных территориях Украины

сегодня, 21:32
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Автор:

Лиля Воробьева

Кремль готовится к выборам и референдумам в захваченных Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях. Следовательно, российский президент убрал последнее препятствие для своих планов — военное положение, которое сам ввел в октябре 2022 года. 29 мая Путин подписал принятый новый закон, разрешающий проводить голосование на территории, где введено военное положение, пишет издание ТАСС.

Кремль готовится к выборам и депортации на оккупированных территориях Украины: Путин подписал новый закон

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Теперь фейковые выборы и референдумы разрешены – по закону их могут провести после консультаций Центральной избирательной комиссии России  с Минобороны и ФСБ. Ранее российское законодательство не разрешало на территориях, где действует военное положение, проводить референдумы и выборы в органы государственной власти, органы местного самоуправления.


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Кроме того, в законе разрешили депортацию граждан с оккупированных территорий в Россию. В документе есть пункт о "принудительном и контролируемом перемещении граждан с территории, где действует военное положение, на территории, на которых военное положение не введено".

А еще новый кремлевский закон расширяет полномочия по задержанию людей на территориях, где действует военное положение. Следовательно, основанием для задержания на срок до 30 суток может стать "нарушение запретов и ограничений, установленных указами президента РФ на территории, на которой введено военное положение".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что президент России Владимир Путин дал приказ пограничникам и сотрудникам ФСБ об усилении охраны границ. В тексте обращения, адресованного этим структурам, глава кремлевского режима подчеркивает, что их задача состоит в том, чтобы "надежно прикрывать рубежи вблизи зоны боевых действий". Еще Путин дал поручение по обеспечению быстрого движения военной и гражданской техники и грузов на временно оккупированные территории Украины.



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