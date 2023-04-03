Кремль готовится ко Дню победы: как будут праздновать

Кремль начинает готовиться ко Дню победы, который традиционно россияне будут отмечать 9 мая. Чем будут хвастаться на этот раз в Кремле, пока неизвестно. Об этом пишет ТСН.

В России готовятся ко Дню победы (фото из открытых источников)

Но хорошо известно о потерях, которые каждый день российская армия испытывает в войне против Украины. По информации Генштаба, по состоянию на 3 апреля потери составляют 175 160 оккупантов.

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Россияне заявили, что 7 мая состоится генеральная репетиция к параду. А сам парад пройдет 9 мая на Красной площади.

Кроме того, россияне уже начали процедуру аккредитации на парад и его репетицию. Следовательно, заявку можно подать на аккредитацию до 12 апреля.

Ранее глава оборонного ведомства России Сергей Шойгу уточнил, что в параде примут участие более 10 тысяч человек и 125 единиц вооружения и военной техники.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Кремль отбирает паспорта у чиновников. Российские службы безопасности конфискуют загранпаспорта чиновников и руководителей государственных компаний, чтобы предотвратить поездки за границу, поскольку паранойя по поводу дезертирства распространяется по режиму Владимира Путина. Службы безопасности ужесточили требования к поездкам в госсекторе, требуя сдачи паспортов от некоторых известных деятелей и бывших чиновников, сообщили несколько человек, знакомых с этим вопросом. Усиление правил норм советской эпохи отражает глубокое подозрение Кремля и ФСБ относительно лояльности российской гражданской элиты, многие из которых частно выступают против войны в Украине и недовольны ее влиянием на их образ жизни. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что Россия усилила ограничения на выезд за границу для некоторых работающих в "чувствительных" сферах.