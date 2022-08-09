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Кремль грозится "демилитаризировать" производство «Байрактаров» в Украине

Страх перед "Байрактарами" настолько велик, что в Москве боятся даже завода, которого нет

сегодня, 14:47
Автор:

Кравцев Сергей
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Уж очень много проблем россиянам создали ВСУ, имея на вооружении турецкие беспилотники "Байрактар". Именно поэтому в Москве так резко реагируют даже на саму возможность открытия в Украине завода по производству беспилотников "Байрактар". Кремль обещает сразу же "демилитарзировать" производство, если оно будет запущено. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости".

Кремль грозится "демилитаризировать" производство «Байрактаров» в Украине

Беспилотник «Байрактар». Фото: GETTY IMAGES

"Если завод "Байрактар" будет создан в Украине, то (он) сразу попадет под "демилитаризацию", – отметил Дмитрий Песков.

Отметим, впервые 8 августа стало известно, что производитель беспилотников "Байрактар" официально зарегистрировался в Украине и уже даже определилмся с земельным участком для строительства большого завода, где и будут производить беспилотники. Стоит отметить, что это решение было принято еще в феврале на уровне глав двух государств. Уже тогда было подписано решение о расширении производства беспилотников "Байрактар" также и на территорию Украины.

На днях в России также заявили о желании запустить производство беспилотников "Байрактар". Якобы об этом лично разговаривали Путин и Эрдоган.

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Также издание "Комментарии" сообщало — как остановить ядерный шантаж Путина – почему Кремль пошел на такое безумие и теперь угрожает катастрофой не только Украины, но и всем остальным государствам.




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