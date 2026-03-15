Кремль грубо "послал" советников Макрона, которые хотели договориться об участии в переговорах по Украине

Россия грубо отвергла попытку Франции добиться участия европейских союзников в возможных переговорах для окончания войны в Украине. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на дипломатические источники.

По информации издания, в начале февраля в Москву прибыли советники президента Франции Эмманюэля Макрона, а именно Эмманюэль Бонн и Бертран Бушвальтер. Они провели встречу с помощником Путина Юрием Ушаковым, пытаясь убедить Кремль допустить представителей Европы к переговорному процессу по Украине.

Однако, по словам одного из европейских дипломатов, ответ российской стороны был резким и фактически означал полный отказ от такого предложения.

"Ответ Ушакова был примерно таким: "Извините, вообще нет, не хотим, идите к чертям (fuck you)"", — сказал высокопоставленный европейский дипломат.

По его словам, позиция Кремля заключалась в том, что Россия не заинтересована во включении европейских государств в переговоры.

Спикер Кремля Дмитрий Песков в комментарии журналистам Financial Times заявил, что европейские страны якобы не способствуют мирному процессу. По его словам, во время встречи французская сторона не передала Москве "положительные сигналы".

"Когда представитель Франции приехал, он не привез никаких положительных сигналов. Поэтому ему действительно нечего было услышать положительного в ответ. К сожалению, европейцы направляют все усилия на то, чтобы убедить украинцев продолжать войну", — сказал Песков.

В то же время, один из дипломатов, участвующий в неофициальных контактах относительно возможного завершения войны в Украине, выразил сомнение в быстром возобновлении переговоров. По его словам, в настоящее время Москва не демонстрирует готовность к новым раундам диалога.

