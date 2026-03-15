Кремль грубо "послал" советников Макрона, которые хотели договориться об участии в переговорах по Украине

Slava Kot
Россия грубо отвергла попытку Франции добиться участия европейских союзников в возможных переговорах для окончания войны в Украине. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на дипломатические источники.
Юрий Ушаков.
По информации издания, в начале февраля в Москву прибыли советники президента Франции Эмманюэля Макрона, а именно Эмманюэль Бонн и Бертран Бушвальтер. Они провели встречу с помощником Путина Юрием Ушаковым, пытаясь убедить Кремль допустить представителей Европы к переговорному процессу по Украине.
Однако, по словам одного из европейских дипломатов, ответ российской стороны был резким и фактически означал полный отказ от такого предложения.
По его словам, позиция Кремля заключалась в том, что Россия не заинтересована во включении европейских государств в переговоры.
Спикер Кремля Дмитрий Песков в комментарии журналистам Financial Times заявил, что европейские страны якобы не способствуют мирному процессу. По его словам, во время встречи французская сторона не передала Москве "положительные сигналы".
В то же время, один из дипломатов, участвующий в неофициальных контактах относительно возможного завершения войны в Украине, выразил сомнение в быстром возобновлении переговоров. По его словам, в настоящее время Москва не демонстрирует готовность к новым раундам диалога.
