Кремль грубо "послав" радників Макрона, які хотіли домовитися про участь у переговорах щодо України

Росія грубо відхилила спробу Франції домогтися участі європейських союзників у можливих переговорах щодо закінчення війни в Україні. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на дипломатичні джерела.

Юрій Ушаков. Фото з відкритих джерел

За інформацією видання, на початку лютого до Москви прибули радники президента Франції Емманюеля Макрона, а саме Емманюель Бонн та Бертран Бушвальтер. Вони провели зустріч із помічником Путіна Юрієм Ушаковим, намагаючись переконати Кремль допустити представників Європи до переговорного процесу щодо України.

Однак, за словами одного з європейських дипломатів, відповідь російської сторони була різкою і фактично означала повну відмову від такої пропозиції.

"Відповідь Ушакова була приблизно такою: "Вибачте, взагалі ні, не хочемо, йдіть до біса (fuck you)"", — сказав високопоставлений європейський дипломат.

За його словами, позиція Кремля зводилася до того, що Росія не зацікавлена у включенні європейських держав до переговорів.

Речник Кремля Дмитро Пєсков у коментарі журналістам Financial Times заявив, що європейські країни нібито не сприяють мирному процесу. За його словами, під час зустрічі французька сторона не передала Москві "позитивних сигналів".

"Коли представник Франції приїхав, він не привіз жодних позитивних сигналів. Тому йому справді не було чого почути позитивного у відповідь. На жаль, європейці спрямовують всі зусилля на те, щоб переконати українців продовжувати війну", — сказав Пєсков.

Водночас один із дипломатів, який бере участь у неофіційних контактах щодо можливого завершення війни в Україні, висловив сумнів у швидкому відновленні переговорів. За його словами, наразі Москва не демонструє готовності до нових раундів діалогу.

