Кремль хочет, чтобы русский язык знали во всем мире: в каких странах теперь его начнут изучать

Русский язык начнут преподавать с шестого класса в ряде школ Центральноафриканской Республики. Об этом сообщило Министерство просвещения страны. Нововведение расширит перечень иностранных языков, доступных школьникам, и станет очередным шагом в развитии образовательных контактов с Россией.

Школы Центральноафриканской Республики. Фото: из открытых источников

Согласно опубликованной информации, изучение русского языка планируется организовать в отдельных учебных заведениях. При этом подробности программы, количество школ, которые примут участие в инициативе, и сроки ее полноценного внедрения пока не уточняются.

Центральноафриканская Республика в последние годы укрепляет отношения с Москвой в различных сферах, включая политику, безопасность и гуманитарное сотрудничество. На этом фоне расширение преподавания русского языка может рассматриваться как часть более широкого сближения двух государств.

Изучение иностранного языка в школе способно открыть учащимся дополнительные образовательные возможности. В частности, оно может облегчить дальнейшее обучение по программам международного обмена, знакомство с русскоязычной литературой и получение информации из источников на русском языке.

Вместе с тем практический эффект инициативы будет зависеть от того, насколько широко она будет реализована. Для оценки масштабов изменений необходимы сведения о числе участвующих школ, подготовке преподавателей, учебных материалах и финансировании программы.

Пока речь идет о преподавании русского языка лишь в ряде школ, поэтому говорить о его массовом внедрении во всей образовательной системе страны преждевременно.

Решение привлекает внимание и с политической точки зрения. В условиях активизации международных связей России с рядом африканских государств образование и культура становятся дополнительными инструментами укрепления двусторонних отношений.

Ожидается, что дальнейшие разъяснения министерства позволят понять, насколько масштабной станет программа и планируется ли ее расширение на другие учебные заведения. Пока остается открытым вопрос, станет ли русский язык факультативным предметом или получит более устойчивое место в школьной программе Центральноафриканской Республики.

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