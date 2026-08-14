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Кремль хочет новые территории: в США ответили, зачем на самом деле Путин полез на Курилы

Первый официальный визит российского лидера на Итуруп может быть не просто жестом Москвы в территориальном споре

14 августа 2026, 08:40
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Кравцев Сергей

Владимир Путин совершил первый в истории официальный визит на Итуруп – один из спорных Курильских островов, которые Япония считает своей территорией. Поездка сразу обострила отношения Москвы и Токио и, по оценке Института изучения войны (ISW), может иметь более широкий политический замысел.

Кремль хочет новые территории: в США ответили, зачем на самом деле Путин полез на Курилы

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Аналитики предполагают, что демонстративный визит стал ответом Кремля на новую оборонную Белую книгу Японии, обнародованную в начале августа. Документ отражает стремление Токио усилить обороноспособность страны на фоне угроз Китая, Северной Кореи и России.

В то же время, Москва может пытаться создать для японского правительства дополнительное давление. Одной из причин активности Кремля ISW называет позицию Токио по отношению к Украине. Япония поддерживает санкции против России, введенные вместе с партнерами по G7, а также участвует в финансовой и технологической поддержке Киева.

Еще один фактор – углубление сотрудничества Японии с НАТО. На фоне обострения ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе, Токио расширяет контакты с западными союзниками в сфере безопасности. Для Кремля это создает дополнительный вызов на Дальнем Востоке.

Не исключают аналитики и более широкой стратегии давления на Запад. Демонстрация военной и политической активности вблизи Японии может вынудить союзников Украины распределять ресурсы между европейским и азиатским направлениями.

Таким образом, поездка Путина на Итуруп может являться сигналом сразу нескольким адресатам. Москва демонстрирует, что не собирается отступать в территориальном споре с Японией, в то же время, пытаясь реагировать на усиление Токио и его сотрудничество с Западом.

Также издание "Комментарии" сообщало — РФ придется ответить: какой удар готовит Япония за визит Путина на Курилы.




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Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-august-13-2026/
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