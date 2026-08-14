Кремль хоче нові території: в США відповіли, навіщо насправді Путін попхався на Курили

Володимир Путін здійснив перший в історії офіційний візит на Ітуруп – один зі спірних Курильських островів, які Японія вважає своєю територією. Поїздка одразу загострила відносини Москви й Токіо та, за оцінкою Інституту вивчення війни (ISW), може мати значно ширший політичний задум.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Аналітики припускають, що демонстративний візит став відповіддю Кремля на нову оборонну Білу книгу Японії, оприлюднену на початку серпня. Документ відображає прагнення Токіо посилити обороноздатність країни на тлі загроз із боку Китаю, Північної Кореї та Росії.

Водночас Москва може намагатися створити для японського уряду додатковий тиск. Однією з причин активності Кремля ISW називає позицію Токіо щодо України. Японія підтримує санкції проти Росії, запроваджені разом із партнерами по G7, а також бере участь у фінансовій та технологічній підтримці Києва.

Ще один фактор – поглиблення співпраці Японії з НАТО. На тлі загострення ситуації в Індо-Тихоокеанському регіоні Токіо розширює контакти із західними союзниками у сфері безпеки. Для Кремля це створює додатковий виклик на Далекому Сході.

Не виключають аналітики й ширшої стратегії тиску на Захід. Демонстрація військової та політичної активності поблизу Японії може змусити союзників України розподіляти ресурси між європейським і азійським напрямками.

Таким чином, поїздка Путіна на Ітуруп може бути сигналом одразу кільком адресатам. Москва демонструє, що не збирається відступати у територіальній суперечці з Японією, водночас намагаючись реагувати на посилення Токіо та його співпрацю із Заходом.

Також видання "Коментарі" повідомляло – РФ доведеться відповісти: який удар готує Японія за візит Путіна на Курили.



