Кремль и дальше будет тянуть время: что заявил Лавров о переговорах

Москва настроена на продолжение переговоров о завершении войны в Украине. Руководители делегаций находятся на связи. При этом РФ собирается и дальше вести наступление, затягивая войну. Такое заявление в интервью индонезийской газете Kompas сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Глава российского внешнеполитического ведомства назвал ключевым приоритетом "урегулирование украинского кризиса мирным путем".

Министр напомнил о мирных переговорах в феврале-апреле 2022 года сначала в Беларуси, а затем в Турции и обвинил в их срыве "киевский режим", который прислушался "к советам своих западных кураторов" и выбрал вместо этого продолжение войны.

После Сергей Лавров вспомнил о трех раундах мирных российско-украинских переговоров в Стамбуле весной этого года и отметил определенный прогресс, который был достигнут в гуманитарных вопросах, таких как обмен военнопленными, возвращение тел погибших и тому подобное.

"Кроме того, каждая сторона представила свое видение предпосылок для завершения конфликта. Главы делегаций остаются на прямой связи. Мы ожидаем продолжения переговоров", — заявил глава МИД России.

Отметим, в ходе этого же интервью Сергей Лавров назвал условия Кремля, которые, по его мнению, станут залогом "длительного" мира.

Глава российского МИД отметил, для достижения длительного мира, следует признать и закрепить в международно-правовой форме новые "территориальные реалии", сложившиеся после присоединения Крыма, Севастополя, "ДНР" и "ЛНР", а также Запорожской и Херсонской областей к России в результате так называемых "референдумов".

Читайте также на портале "Комментарии" — РФ захватила лишь руины и поля: с чем просчитался Путин во время летнего наступления.



