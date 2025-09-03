Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал условия Кремля, которые, по его мнению, станут залогом "длительного" мира. Позицию Москвы топ-дипломат России озвучил в интервью индонезийской газете Kompas, которое опубликовано на сайте МИД РФ.

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Глава российского МИД отметил, для достижения длительного мира, следует признать и закрепить в международно-правовой форме новые "территориальные реалии", сложившиеся после присоединения Крыма, Севастополя, "ДНР" и "ЛНР", а также Запорожской и Херсонской областей к России в результате так называемых "референдумов".

"Должен быть гарантирован нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины. Эти условия были зафиксированы в Декларации о государственном суверенитете Украины 1990 года, и именно на их основе Россия и международное сообщество признали украинскую государственность", — отметил Сергей Лавров.

Читайте также на портале "Комментарии" — единственная цель российского вторжения в Украине – защита собственных интересов. Такое заявление в ходе визита в Китай сделал российский диктатор Владимир Путин.

Раскрывая свою мысль, хозяин Кремля отметил, что Москва была вынуждена защищать людей, которые связывают свою судьбу с Россией. Также диктатор попытался убедить всех, что у Москвы нет планов нападать на страны Европы.

"Они специалисты по сказкам и фильмам ужасов", – заявил Путин, реагируя на опасения европейских страна к возможной войне с Россией.

Также издание "Комментарии" сообщало – находясь с визитом в Китае, российский диктатор Владимир Путин высказал мнение, что консенсус по обеспечению гарантий безопасности Украины найти вполне возможно.

Хозяин Кремля заявил, что Украина должна сама решать, как обеспечивать свою безопасность, но эта самая безопасность не может быть обеспечена за счет безопасности России.



