Кремль идет на радикальные шаги внутри РФ, чтобы выжить: на Западе раскрыли детали

В России существенно выросло число конфискаций активов. Данная ситуация ухудшает перспективы замедляющейся экономики страны, хотя такие меры способствуют тому, что идет пополнение государственной казны. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание Bloomberg.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, что по оценкам юристов, общая стоимость конфискованного имущества с 2022 года достигла 3,9 трлн рублей или 49,5 млрд долларов. За последние 12 месяцев общая стоимость конфискованных активов утроилась.

В то время как 1,5 трлн рублей из конфискованных активов принадлежали стратегически важным предприятиям, остальная часть принадлежит широкому спектру отраслей и часто продается новым владельцам, а доходы от продажи поступают в казну. Юристы насчитали 102 таких дела.

Тенденция к увеличению конфискации активов может способствовать укреплению государственных финансов, а также упрочению контроля государства. Однако она ослабляет устойчивость экономики и опустошает частный сектор, который стал надежным фундаментом внутри России во время введения западных санкций и потрясения после полномасштабного вторжения в Украину.

Юристы констатируют, власти приводят целый ряд обоснований для конфискации, начиная от проблем с тем, как были приватизированы предприятия, и обвинений в коррупции, заканчивая предполагаемым экстремизмом и защитой общественных интересов.

В прошлом году федеральный бюджет получил 132 миллиарда рублей от продажи имущества, что значительно превысило целевой показатель в 1 миллиард рублей. Большая часть этой суммы поступила от активов, конфискованных Генеральной прокуратурой. Министр финансов Антон Силуанов заявил в марте, что хочет сохранить этот темп в 2025 году. В связи с этим владельцы бизнеса бьют тревогу.

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