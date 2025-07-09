Стала известна дата, когда законопроект о новых санкциях США против РФ представят в Конгрессе

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Кравцев Сергей
В среду, 9 июля 2025 года, в Конгрессе США будет представлен законопроект сенатора Линдси Грэма о санкциях против Российской Федерации. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал в соцсети Х бывший спикер Палаты представителей США Ньют Гингрич.
Конгресс США. Фото: из открытых источников
Политик отметил, этот законопроект пошлет "мощный сигнал" российскому диктатору Владимиру Путину.
Самым главным нюансом данного законопроекта есть то, что он предусматривает 500% пошлины для стран, которые будут покупать российские товары. Следовательно, торговать с Россией в мире станет крайне затратно.
Читайте также на портале "Комментарии" — спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве приняли во внимание заявление сенатора-республиканца Линдси Грэма о поддержке президентом США Дональдом Трампом новых санкций против России.
Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле ответил на слова Линдси Грэмма по поводу новых американских санкций против России.
Также издание "Комментарии" сообщало – Европейский Союз на следующей неделе презентует странам-членам варианты санкций против Израиля. Ограничения планируют ввести из-за нарушения прав человека в Секторе Газа.