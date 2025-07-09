Стала известна дата, когда законопроект о новых санкциях США против РФ представят в Конгрессе

В среду, 9 июля 2025 года, в Конгрессе США будет представлен законопроект сенатора Линдси Грэма о санкциях против Российской Федерации. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал в соцсети Х бывший спикер Палаты представителей США Ньют Гингрич.

Конгресс США. Фото: из открытых источников

Политик отметил, этот законопроект пошлет "мощный сигнал" российскому диктатору Владимиру Путину.

"Важный законопроект сенатора Линдси Грэма об усилении санкций против России будет вынесен на рассмотрение в среду. Это очень важный законопроект, который пошлет мощный сигнал Путину, что говорить и убивать – это проигрышная стратегия. Американский народ будет терпеть ложь диктатора-убийцы лишь ограниченное время. Законопроект сенатора Грэма – это следующий разумный шаг в давлении на Путина, чтобы он согласился на прекращение огня в Украине", – заявил Гингрич.

Самым главным нюансом данного законопроекта есть то, что он предусматривает 500% пошлины для стран, которые будут покупать российские товары. Следовательно, торговать с Россией в мире станет крайне затратно.

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