Кремль истерически отреагировал на решение ЕС относительно Украины: о чем речь

Европа идет по урезанному варианту в вопросе использовании доходов с замороженных активов РФ, так как осознает опасность. Москва расценивает решение стран Евросоюза по использованию доходов от замороженных российских активов как экспроприацию в нарушение всех прав. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, реагируя на неприятное для Кремля решение Европейского Союза.

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Главный рупор путинского режима добавил, что Москва продолжит оценку последствий такого решения и возможного ответа.

Отметим, ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский у себя в Twitter сообщил, что в рамках ЕС было принято решение о передаче Украине средств, полученных в результате замораживания активов российского Центрального банка. Только в этом году эта сумма может составить до 3 млрд евро, сообщил министр.

Ян Липавский добавил, что 90% средств пойдут на военную поддержку.

"Россия должна заплатить за ущерб, нанесенный ее агрессивной войной", — заявил Липавский.

Стоит отметить, страны Запада заморозили активы Центрального банка России на сумму около 300 миллиардов долларов в ответ на военную спецоперацию в Украине. Вопрос о том, что делать с этими деньгами, остается открытым. Конфискация активов пока не рассматривается. Вместо этого страны Запада предлагают использовать полученную от них прибыль для помощи Украине.

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