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Кремль истерически отреагировал на решение ЕС относительно Украины: о чем речь

Песков назвал экспроприацией решение ЕС об использовании доходов от замороженных активов РФ

сегодня, 14:42
Автор:
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Кравцев Сергей
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Европа идет по урезанному варианту в вопросе использовании доходов с замороженных активов РФ, так как осознает опасность. Москва расценивает решение стран Евросоюза по использованию доходов от замороженных российских активов как экспроприацию в нарушение всех прав. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, реагируя на неприятное для Кремля решение Европейского Союза. 

Кремль истерически отреагировал на решение ЕС относительно Украины: о чем речь

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Главный рупор путинского режима добавил, что Москва продолжит оценку последствий такого решения и возможного ответа.

Отметим, ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский у себя в Twitter сообщил, что в рамках ЕС было принято решение о передаче Украине средств, полученных в результате замораживания активов российского Центрального банка. Только в этом году эта сумма может составить до 3 млрд евро, сообщил министр.  

Ян Липавский добавил, что 90% средств пойдут на военную поддержку.  

"Россия должна заплатить за ущерб, нанесенный ее агрессивной войной", — заявил Липавский.

Стоит отметить, страны Запада заморозили активы Центрального банка России на сумму около 300 миллиардов долларов в ответ на военную спецоперацию в Украине. Вопрос о том, что делать с этими деньгами, остается открытым. Конфискация активов пока не рассматривается. Вместо этого страны Запада предлагают использовать полученную от них прибыль для помощи Украине.

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