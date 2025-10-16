Кремль кричит, что это незаконно: Россия потерпела болезненное поражение в финском суде

Финляндия нанесла России очередной юридический удар. Апелляционный суд Хельсинки постановил, что изъятие российского государственного имущества на территории страны законно. Кремль резко отреагировал, заявив о нарушении международного права, но суд оставил в силе предварительное решение.

Финляндия изъяла российское имущество. Фото из открытых источников

В прошлом году окружной суд Хельсинки принял временное решение об аресте российских активов на сумму более 4 миллиардов долларов. Речь идет, в частности, о здании Хельсинкского культурно-научного центра, объектах посольства РФ, многоквартирных домах, а также недвижимости на побережье и в престижных районах финской столицы. Среди них также заброшеное здание, которое местные называют "штаб-квартирой КГБ".

Под арест попали также объекты на Аландских островах – это автономная и демилитаризованная территория между Финляндией и Швецией. Одно из прибрежных угодий в этом регионе ранее было передано администрации Владимира Путина.

Юридические шаги Финляндии напрямую связаны с иском украинской компании "Нафтогаз", которая требует от России компенсацию за потерю активов в Крыму после аннексии полуострова в 2014 году. В апреле 2023 года Арбитражный суд в Гааге постановил, что Россия должна выплатить более 5 миллиардов долларов компенсации.

Поскольку РФ отказалась выполнить решение суда, "Нафтогаз" начал процесс замораживания российских активов в разных странах мира. Финляндия стала одним из первых государств, реализовавших это решение на практике.

Согласно финским СМИ, нынешний арест означает, что Россия не может продать или передать эти объекты третьим лицам. В то же время, дело может быть передано в Верховный суд Финляндии, что потенциально затянет процесс на несколько лет.

