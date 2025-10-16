Кремль кричить, що це незаконно: Росія зазнала болісної поразки у фінському суді

Фінляндія завдала Росії чергового юридичного удару. Апеляційний суд Гельсінкі постановив, що вилучення російського державного майна на території країни є законним. Кремль різко відреагував, заявивши про порушення міжнародного права, але суд залишив чинним попереднє рішення.

Фінляндія вилучила російське майно. Фото з відкритих джерел

Минулого року окружний суд Гельсінкі ухвалив тимчасове рішення про арешт російських активів на суму понад 4 мільярди доларів. Йдеться, зокрема, про будівлю Гельсінського культурно-наукового центру, об’єкти посольства РФ, багатоквартирні будинки, а також нерухомість на узбережжі та у престижних районах фінської столиці. Серед них також покинута будівля, яку місцеві називають "штаб-квартирою КДБ".

Під арешт потрапили також об’єкти на Аландських островах — це автономна і демілітаризована територія між Фінляндією та Швецією. Одне з прибережних угідь у цьому регіоні раніше було передано адміністрації Володимира Путіна.

Юридичні кроки Фінляндії безпосередньо пов’язані з позовом української компанії "Нафтогаз", яка вимагає від Росії компенсацію за втрату активів у Криму після анексії півострова у 2014 році. У квітні 2023 року Арбітражний суд у Гаазі постановив, що Росія має виплатити понад 5 мільярдів доларів компенсації.

Оскільки РФ відмовилася виконати рішення суду, "Нафтогаз" почав процес заморожування російських активів у різних країнах світу. Фінляндія стала однією з перших держав, яка реалізувала це рішення на практиці.

Згідно з фінськими ЗМІ, нинішній арешт означає, що Росія не може продати або передати ці об’єкти третім особам. Водночас справа може бути передана до Верховного суду Фінляндії, що потенційно затягне процес на кілька років.

