Кремль меняет стратегию: к какой угрозе нужно готовиться Европе

Россия адаптирует свою стратегию гибридной войны и готовится активизировать диверсионную деятельность в Европе. Об этом говорится в новом отчете Институт изучения войны (ISW), основанном на данных западных разведок и публикации Financial Times.

Кремль. Фото: из открытых источников

По информации источников, к организации диверсий привлекаются бывшие вербовщики ЧВК "Вагнер", которые ранее набирали наемников для войны против Украины. Теперь они используют свои контакты в Европе, чтобы находить новых исполнителей для поджогов и других саботажных действий.

Сообщается, что операциями руководит Главное разведывательное управление Генштаба РФ, которое стремится сохранять дистанцию между собой и агентами, чтобы избежать прямых доказательств причастности. Особое внимание уделяется людям, находящимся в сложном финансовом положении или социальном кризисе, которых легче склонить к участию в диверсиях за деньги.

Аналитики отмечают, что в 2025 году диверсионная активность России в Европе временно снизилась. Это могло быть связано с арестами агентов и попытками Кремля восстановить контроль над преступными сетями, которые ранее использовались для подобных операций. Кроме того, часть ресурсов была перенаправлена на войну против Украины.

Теперь, по оценке экспертов, Москва может изменить подход и перейти от использования криминальных групп к вербовке отдельных мотивированных исполнителей. Такой шаг позволит Кремлю усилить скрытые операции в Европе, одновременно сосредоточив основные разведывательные ресурсы на фронте в Украине.

