Кремль змінює стратегію: до якої загрози потрібно готуватися Європі
НОВИНИ

Кремль змінює стратегію: до якої загрози потрібно готуватися Європі

Колишні вербувальники ПВК «Вагнер» шукають виконавців серед уразливих європейців для таємних операцій

17 лютого 2026, 08:47
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Росія адаптує свою стратегію гібридної війни та готується активізувати диверсійну діяльність у Європі. Про це йдеться в новому звіті Інститут вивчення війни (ISW), заснованому на даних західних розвідок та публікації Financial Times.

Кремль змінює стратегію: до якої загрози потрібно готуватися Європі

Кремль. Фото: із відкритих джерел

За інформацією джерел, до організації диверсій залучаються колишні вербувальники ПВК "Вагнер", які раніше набирали найманців для війни проти України. Тепер вони використовують свої контакти у Європі, щоб знаходити нових виконавців для підпалів та інших саботажних дій.

Повідомляється, що операціями керує Головне розвідувальне управління Генштабу РФ, яке прагне зберігати дистанцію між собою та агентами, щоб уникнути прямих доказів причетності. Особлива увага приділяється людям, які перебувають у складному фінансовому становищі чи соціальній кризі, яких легше схилити до участі у диверсіях за гроші.

Аналітики зазначають, що 2025 року диверсійна активність Росії в Європі тимчасово знизилася. Це могло бути пов'язане з арештами агентів та спробами Кремля відновити контроль над злочинними мережами, які раніше використовувалися для таких операцій. Крім того, частину ресурсів було перенаправлено на війну проти України.

Тепер, за оцінкою експертів, Москва може змінити підхід та перейти від використання кримінальних груп до вербування окремих мотивованих виконавців. Такий крок дозволить Кремлю посилити приховані операції в Європі, водночас зосередивши основні розвідувальні ресурси на фронті в Україні.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у США відповіли, чи готовий Кремль поступитися: із чим Москва їде до Женеви на переговори.




Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-february-16-2026/
