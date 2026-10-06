Чума в России может остаться локальной проблемой, но при худшем развитии событий способна повлечь за собой масштабную эпидемию. Три модели искусственного интеллекта поделились своими сценариями худшего развития событий и указать сроки, когда произойдет катастрофа.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Gemini считает главной опасностью не фантастический сценарий с массовой смертностью, а сокрытие проблемы, бюрократические волокиты и панику. По его прогнозу, если возбудитель распространится из-за проблем с протоколами безопасности, страна может столкнуться с коллапсом региональной медицины.

Особенно опасным бот считает быстрое распространение инфекции из Сибири в густонаселенные регионы. От первых скрытых вспышек до момента, когда скрывать ситуацию станет невозможно, может пройти несколько недель или один-два месяца. В то же время Gemini не прогнозирует превращения ситуации в масштабную пандемию и отмечает, что при надлежащих мерах медицинская система способна локализовать подобные вспышки. Замечает главное, если Кремль не будет мешать международным экспертам спасать ситуацию своей политической паранойей.

Чат-бот Copilot описывает более жесткий сценарий. По его оценке, слабая система здравоохранения, коррупция и возможное сокрытие статистики могут привести к запоздалой реакции властей. Тогда болезнь начнет быстро распространяться в больших городах.

В таком случае в течение нескольких месяцев – от осени до весны – возможны резкий рост смертности, перегрузка больниц, дефицит лекарств и паника. За полгода эпидемия, по мнению Copilot, может охватить большинство регионов страны, ударить по экономике и повлечь закрытие предприятий и транспортных узлов.

Худший прогноз этого чат-бота – социальный кризис с ростом безработицы, голодными бунтами и падением доверия к власти. Ориентировочный срок – 6-9 месяцев от начала неконтролируемой вспышки, после чего Россия может оказаться на грани гуманитарной катастрофы.

Чат-бот Grok отталкивается от истории со смертью лаборантки противочумного института в Иркутске. По приведенному сценарию, если речь идет о легочной чуме и ее начали скрывать, болезнь может перейти на контактных лиц.

Тогда в Сибири возможны десятки тяжелых случаев, паника, дефицит антибиотиков и перегрузка больниц. Из-за перемещения людей вспышка может добраться до больших городов. Экономика отдельного региона может при этом фактически остановиться.

Впрочем, Grok не прогнозирует возвращение средневековой "черной смерти". По его оценке, чума сегодня лечится антибиотиками, если помощь будет оказана вовремя. Первые вторичные случаи могут появиться в течение одной-двух недель, пик напряжения придется на октябрь-ноябрь, а при адекватных мерах ситуацию можно взять под контроль до конца года.

Отмечает, что пока это больше история страха и недоверия, чем реальная эпидемия. Но сам факт, что такое подозрение вообще возникло и власть сразу начала все умалчивать, уже много говорит.

Итак, все три чата сходятся в одном: худший сценарий связан с запоздалой реакцией, сокрытием информации, распространением инфекции и перегрузкой медицины. Но сроки различаются кардинально: Gemini говорит о нескольких неделях или 1-2 месяцах до раскрытия масштабов проблемы, Grok — о пике в октябре-ноябре и контроле до конца года, а Copilot допускает развитие кризиса в течение 6-9 месяцев с риском гуманитарной катастрофы.

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