Кремль начал охоту на «своих»: как теперь расправляются с критиками Путина в РФ
Кремль начал охоту на «своих»: как теперь расправляются с критиками Путина в РФ

Российская власть усиливает зачистку военных блогеров и бывших офицеров, осмелившихся критиковать армию и руководство РФ

11 мая 2026, 07:55
Кравцев Сергей

В России набирает обороты новая волна давления на провоенных блогеров и бывших военных, которые публично критиковали руководство армии и Кремль. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW).

Кремль. Фото: из открытых источников

Одним из самых громких случаев стала история российского милблогера Егора Гузенко – администратора Telegram-канала Тринадцатый. По данным канала, командование 33-го мотострелкового полка отправило Гузенко в штурмовое подразделение на фронт, несмотря на тяжелую травму обеих ног. После отправки на передовую блогер перестал выходить на связь.

Ранее Гузенко неоднократно критиковал Владимира Путина и российское военное руководство за ведение войны против Украины, а также выступал против интернет-цензуры в РФ. Еще в октябре 2024 года его арестовали по обвинению в нападении на полицейского после серии резких публикаций о проблемах российской армии.

Под удар попал и бывший российский военный пилот Алексей Земцов – администратор Telegram-канала "Воевода вещает". По данным российских ультранационалистических ресурсов, его арестовали и отправили в СИЗО по обвинениям, не связанным напрямую с военной службой.

Незадолго до задержания Земцов опубликовал видео, где рассказывал о цензуре внутри армии и жаловался на плохое обеспечение штурмовых подразделений. После этого он заявлял о готовности отправиться воевать в составе подразделений Шторм V.

Аналитики ISW считают, что Кремль усиливает контроль над информационным пространством на фоне растущего недовольства внутри провоенного сообщества. Теперь даже лояльные к войне блогеры рискуют оказаться под репрессиями, если их критика затрагивает руководство РФ или реальные проблемы армии.

Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-may-10-2026/
