Кремль почав полювання на «своїх»: як тепер розправляються з критиками Путіна в РФ

У Росії набирає обертів нова хвиля тиску на провоєнних блогерів та колишніх військових, які публічно критикували керівництво армії та Кремль. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Кремль.

Одним із найгучніших випадків стала історія російського мілблогера Єгора Гузенка – адміністратора Telegram-каналу Тринадцятий. За даними каналу, командування 33-го мотострілецького полку відправило Гузенко до штурмового підрозділу на фронт, незважаючи на тяжку травму обох ніг. Після відправки на передову блоґер перестав виходити на зв'язок.

Раніше Гузенко неодноразово критикував Володимира Путіна та російське військове керівництво за ведення війни проти України, а також виступав проти інтернет-цензури у РФ. Ще у жовтні 2024 року його заарештували за звинуваченням у нападі на поліцейського після серії різких публікацій щодо проблем російської армії.

Під удар потрапив і колишній російський військовий пілот Олексій Земцов – адміністратор Telegram-каналу "Воєвода віщає". За даними російських ультранаціоналістичних ресурсів, його заарештували та відправили до СІЗО за звинуваченнями, не пов'язаними безпосередньо з військовою службою.

Незадовго до затримання Земцов опублікував відео, де розповідав про цензуру всередині армії та скаржився на погане забезпечення штурмових підрозділів. Після цього він заявляв про готовність вирушити воювати у складі підрозділів Шторм V.

Аналітики ISW вважають, що Кремль посилює контроль над інформаційним простором на тлі невдоволення всередині провоєнної спільноти. Тепер навіть лояльні до війни блогери ризикують опинитися під репресіями, якщо їхня критика зачіпає керівництво РФ або реальні проблеми армії.

