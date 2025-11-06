logo

Кремль начинает репрессии против Z-активистов: в чем причина
НОВОСТИ

Кремль начинает репрессии против Z-активистов: в чем причина

The Guardian пишет о том, что цензура в РФ усиливается

6 ноября 2025, 15:33
Репрессивная система в России уже расправилась с теми россиянами, которые в первые месяцы полномасштабной войны против Украины выступали за прекращение боевых действий. Теперь Кремль решил взяться за уничтожение сторонников режима и войны, которые чем-то не угодили власти или ее приспешникам. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "The Guardian".

Кремль начинает репрессии против Z-активистов: в чем причина

Кремль. Фото: из открытых источников

Авторы публикации отмечают, что в предыдущие годы Кремль использовал закон об "иностранных агентах", чтобы лишить оппозиционных спикеров права голоса. Однако недавно этот статус был присвоен прокремлевскому политическому аналитику Сергею Маркову и Z-блогеру и активисту Роману Алехину.

Также в России существует такое явление, как официальный список "террористов и экстремистов". В прошлом в него вносили тех противников режима, кого считали особенно опасными для Кремля. Например, в этот список в свое время попали многие представители команды оппозиционера Алексея Навального, которые вели антикоррупционные расследования. Однако на днях официально "террористкой и экстремисткой" объявили Z-блогера Татьяну Монтян, которая предала Украину и перешла на российскую сторону.

Отмечается, что к каждому из этой тройки у путинского режима были свои упреки, но, как пишет The Guardian, в совокупности эти случаи свидетельствуют о новой тенденции в России: теперь зачищают не только инакомыслящих, но и сторонников режима — в рамках подковерной борьбы между различными фракциями внутри системы.

Читайте также на портале "Комментарии" — Кремль принял ряд законов, которые фактически открывают возможность развертывания российских резервистов на оккупированной территории Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении Института изучения войны (ISW).




Источник: https://www.theguardian.com/world/2025/nov/06/putin-repressive-machinery-turns-inward-target-pro-war-figures
